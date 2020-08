Ngày 14-8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), nguyên Chủ tịch Hội đồng Bán đấu giá quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương, về tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát".



Ông Đinh La Thăng bị khởi tố lần thứ 4

Ngoài ông Nguyễn Hồng Trường, CQĐT còn áp dụng biện pháp tố tụng với ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT (đã bị bắt trước đó trong một vụ án khác); Nguyễn Chí Thành, quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ GTVT và Lê Trung Cường, chuyên viên Vụ Tài chính Bộ GTVT.

Các bị can này bị bắt tạm giam để điều tra vì liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh (Công ty Yên Khánh), Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thuộc Bộ GTVT (Tổng Công ty Cửu Long) và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Trạm thu phí trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Liên quan đến việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, trước đó ngày 24-10-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Dương Tuấn Minh, nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty Cửu Long; Dương Thị Trâm Anh, nguyên phó tổng giám đốc; Nguyễn Thu Trang, nguyên phó Phòng Đầu tư và quản lý đấu thầu Tổng Công ty Cửu Long, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung (cùng là nhân viên Công ty Yên Khánh) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

CQĐT cũng khởi tố 3 bị can, gồm: Đinh Ngọc Hệ ("Út trọc"), cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Công ty Thái Sơn; Phạm Văn Diệt, giám đốc điều hành và Vũ Thị Hoan, tổng giám đốc Công ty Yên Khánh, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Hiện 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Công ty Yên Khánh do Đinh Ngọc Hệ làm chủ. Doanh nghiệp này không có vốn, không có cơ cấu tổ chức, nhân lực công ty lập ra chỉ để ký hợp đồng liên doanh phục vụ cho mục đích cá nhân, kiếm lời.

Tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương dài 62 km, được đầu tư gần 10.000 tỉ đồng và đi vào hoạt động năm 2010. Đầu năm 2014, Công ty Yên Khánh trúng đấu giá hơn 2.000 tỉ đồng, thời gian thu phí đến cuối năm 2018.

Theo hợp đồng, Công ty Yên Khánh phải thanh toán 2.004 tỉ đồng trong 3 đợt diễn ra trước tháng 11-2014 nhưng phải sau 15 đợt và đến 31-3-2017, Công ty Yên Khánh mới hoàn tất việc thanh toán. Khi Tổng cục Đường bộ tiếp quản lại tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương từ ngày 1-1-2019, Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái phép của Công ty Yên Khánh chi nhánh Long An để che giấu doanh số thu phí, trốn thuế ở các trạm thu phí trên cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Vi phạm nghiêm trọng

Đối với ông Nguyễn Hồng Trường, trước đó, tháng 7-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT và ông Nguyễn Hồng Trường. Ban Bí thư cũng đã họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, ông Nguyễn Hồng Trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT.

Ông Nguyễn Hồng Trường Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ông Trường còn phải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT; đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa,… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp; đồng ý cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành GTVT và cá nhân ông.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Tháng 9-2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường.