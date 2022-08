TAND TP HCM vừa trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM), còn gọi là "Cậu IT", trong vụ án xâm nhập dữ liệu mạng máy tính rồi tống tiền hàng trăm triệu đồng.



Theo đó, VKSND TP HCM truy tố Nhâm Hoàng Khang về tội "Cưỡng đoạt tài sản".



Nội dung cáo trạng thể hiện, do có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin, Nhâm Hoàng Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trang web sàn tiền ảo T-Rex của ông Vũ Ngọc Châu.

Bị can Nhâm Hoàng Khang.

Từ ngày 11-11-2020 đến ngày 1-2-2021, sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, Khang đã tống tiền ông Châu gần 292 triệu đồng. Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang còn sử dụng tài khoản để chiếm đoạt 8,2 triệu đồng trên sàn T-Rex rồi bán cho người khác.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, TAND TP HCM nhận định hành vi của Khang có dấu hiệu của hành vi "xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác"

Do đó, cần xác định bị can thực hiện bằng phương pháp nào, cách thức vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị hoặc các phương thức khác của bị can ra sao...; việc chiếm quyền điều khiển ra sao, lấy cắp dữ liệu như thể nào, có sử dụng trái phép hoặc thay đổi, làm giả, hủy hoại dữ liệu để xác định dấu hiệu phạm tội.

Từ đó, toà quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án.