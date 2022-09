Sáng 6-9, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) để CQĐT Công an thành phố làm rõ vai trò đồng phạm của một số cá nhân khác.



VKSND TP HCM đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng; đồng thời xác minh thêm một số cá nhân tiếp tay cho bà Hằng như ê-kíp giúp việc, luật sư tham gia tranh luận tại các buổi livestream, những người cung cấp kịch bản.

Bà Nguyễn Phương Hằng lúc nghe lệnh bắt để tạm giam

Nhiều buổi livestream bà Nguyễn Phương Hằng đã bàn về đời sống riêng tư của các nghệ sĩ như nghệ sĩ hài H.L, ca sĩ V.O, bà H.N.

Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận thông tin mà bà có được và nói về 3 cá nhân này do tham khảo trên mạng, đọc báo, nằm mơ chứ chưa kiểm chứng.

Theo Công an TP HCM, nhiều người giúp bà Hằng tích cực trong các buổi livestream gồm bà N.T.M.N. (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng tại Công ty cổ phần Đại Nam), ông H.C.T. (trưởng phòng truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam).

Các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng nói về các cá nhân do bà "nằm mơ tư liệu" còn có sự tham gia của các luật sư N.Đ.K., Đ.A.Q.

Bà Nguyễn Phương Hằng trước đây từng có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Ngoài quốc tịch Việt Nam thì bà Hằng có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus.