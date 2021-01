Tối 15-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh này vừa phá chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 6 người về các tội "Giả mạo trong công tác", "Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức".



Những người bị bắt giam gồm: Nguyễn Như Tuấn (SN 1988), viên chức Trung tâm Quan trắc Khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT); Tăng Bá Phúc (SN 1984), nguyên viên chức Trung tâm Môi trường và sản xuất sạch (Bộ Công Thương) - Giám đốc Công ty CP dịch vụ An toàn môi trường và Hóa chất Việt Nam; Phạm Thanh Tâm (SN 1986), nhân viên Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Khuất Anh Tuấn (SN 1988), Phó giám đốc Trung tâm Môi trường và khoáng sản (thuộc Công ty CP đầu tư CM); Cao Văn Mạnh (SN 1983), Giám đốc Công ty CP MT Group; tất cả cùng ngụ TP Hà Nội; Hoàng Văn Tú (SN 1986, ngụ tỉnh Ninh Bình) Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ môi trường - Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Riêng Đỗ Thị Thoa (SN 1984; ngụ tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ và môi trường Hà Dũng (Công ty Hà Dũng), được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận do nắm tình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa có doanh nghiệp nào hoạt động dịch vụ tư vấn môi trường nên tháng 10-2014, Đỗ Thị Thoa thành lập Công ty Hà Dũng, mặc dù công ty không có tài sản, nhân lực, phòng thí nghiệm và không được Bộ TN-MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường.

Tuy nhiên, từ năm 2015-2020, Đỗ Thị Thoa đã cấu kết với 6 nghi phạm trên gồm 2 Giám đốc, 2 Phó giám đốc và 2 nhân viên của 8 công ty, trung tâm, viện nghiên cứu tại tỉnh Ninh Bình và TP Hà Nội để làm 110 phiếu kết quả quan trắc, phân tích, thử nghiệm về môi trường với nội dung sai sự thật (không phân tích hoặc phân tích không đầy đủ các thông số về môi trường) để lập 48 báo cáo giám sát môi trường cung cấp cho 7 doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm hợp thức hóa đạt các điều kiện về môi trường để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hành vi trên đã làm cho các đơn vị quản lý nhà nước về môi trường và các doanh nghiệp không đánh giá được sự tuân thủ các tiêu chuẩn về xả thải ra môi trường, không đánh giá đúng thực trạng chất lượng môi trường tại các doanh nghiệp, không phát hiện ô nhiễm môi trường để kịp thời đưa ra những cảnh báo, giải pháp để xử lý, kiểm soát môi trường, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp và sức khỏe, cuộc sống của con người.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.