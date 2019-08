Sáng nay (8-8), Báo Khánh Hòa đã cho đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa về vụ ông Huỳnh Chiếm Phái bị oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự.



Theo nội dung xin lỗi, cách đây gần 38 năm, vào ngày 18-12-1981, ông Huỳnh Chiếm phái bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Giết người". Đến ngày 2-2-1983, ông Phái được lệnh tạm tha. Đến ngày 25-9-1984, Viện KSND Phú Khánh (nay là Viện KSND Khánh Hòa) có quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Phái do không đủ cơ sở kết luận ông phạm tội giết người.

"Thay mặt Nhà nước, đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Khánh Hòa chân thành xin lỗi gia đình ông Huỳnh Chiếm Phái vì những oan sai do Viện KSND tỉnh Phú Khánh gây ra" – nội dung xin lỗi của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa do Viện phó Trần Đình Hồng đại diện, ghi.

Các người con của ông Huỳnh Chiếm Phái mất rất nhiều năm đòi công bằng cho cha

Nhận được thông tin xin lỗi trên báo, ông Huỳnh Chiếm Hoạnh (con ông Phái, đại diện cho gia đình), nói: "Tuy quá muộn, không như ý nguyện bên bị thiệt hại nhưng cũng an ủi phần nào mất mát quá lớn, thiệt hại nghiêm trọng mà cha tôi và gia đình gánh nặng 38 năm qua".

Cũng theo ông Hoạnh, việc xin lỗi này được thực hiện theo biên bản làm việc giữa Viện KSND Khánh Hòa với ông hôm 30-7 vừa qua. Theo đó, vì cha ông đã mất nên việc xin lỗi sẽ được thực hiện trên báo địa phương và niêm yết công khai ở trụ sở phường, nơi cha ông sinh sống. Hiện chỉ mới xin lỗi trên báo, chưa niêm yết công khai tại địa phương. "Trước mắt là vậy. Còn việc bồi thường thì Viện KSND tỉnh Khánh Hòa bảo sẽ xin ý kiến cấp trên" – ông Hoạnh nói thêm.

Biên bản làm việc giữa đại diện Viện KSND Khánh Hòa với ông Hoạnh

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài "Đến chết vẫn chưa được bồi thường oan sai". Theo đó, 38 năm trước, ông Huỳnh Chiếm Phái (SN 1931) là đội trưởng Đội Sản xuất thôn Phong Phú, xã Ninh Giang, huyện Ninh Hòa, tỉnh Phú Khánh (nay là phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Ngày 18-10-1981, ông Phạm Ngựu, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, sau khi họp tại nhà đội trưởng Phái về thì bị bắn chết.

Cho rằng ông Phái là nghi phạm giết người, ngày 17-12-1981, Công an huyện Ninh Hòa khởi tố bị can. Đến ngày 18-2-1982, Công an tỉnh Phú Khánh ra lệnh bắt tạm giam ông Phái.

Từ đó, ông Phái mang thân phận nghi can giết người. Vì vậy, ngày 19-8-2009, ông Hoạnh đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra vụ án để làm rõ cha ông có tội hay không.