Việt kiều Pháp làm trùm đường dây thuốc lắc ở Sài Gòn

16/07/2018 22:32





Tối 16-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an, đơn vị chủ công) triệt phá thành công đường dây sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn tại TP HCM do Didonna Quốc Anh Phillip (SN 1992, Việt kiều Pháp) cầm đầu.

Didonna Quốc Anh Phillip

Theo lực lượng trinh sát, khi Didonna Quốc Anh Phillip và đồng bọn là Vũ An (SN 1990) đang giao nhận 1 kg ma túy tại một chung cư ở quận 8 thì bị bắt quả tang. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ 85.000 viên thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất ma túy.

Tang vật vụ án

Didonna Quốc Anh Phillip khai nhận thuê nhà chung cư ở cùng Vũ An và sử dụng làm địa điểm hoạt động phạm tội và dùng bột đá để pha chế, sản xuất hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, lực lượng công an ước tính trung bình mỗi đêm, bọn chúng sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này thường xuyên nghiên cứu, tìm công thức pha chế các loại ma túy mới theo nhu cầu của thị trường.

Phạm Dũng