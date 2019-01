Vĩnh Long: Truy bắt thêm 2 nghi phạm trong băng nhóm trộm hơn 8 tỉ đồng

12/01/2019 11:43

Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố Hồ Đức Thiện (33 tuổi; ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "Trộm cắp tài sản".



Theo kết quả điều tra, vào ngày 4-12-2018, bà Nguyễn T.H (ngụ xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ) cùng chồng về nhà thì phát hiện két sắt trong phòng ngủ bị phá. Trộm đột nhập vào và lấy đi 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K cùng hơn 3 tỉ đồng tiền mặt để trong két sắt. Tổng giá trị tài sản hơn 8,3 tỉ đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ đến khám nghiệm hiện trường và xác lập chuyện án truy bắt thủ phạm. Đến ngày 25-12-2018, các trinh sát đã bắt được Thiện tại tỉnh Kon Tum, nghi phạm trong vụ trộm.

Hồ Đức Thiện lúc bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Thiện khai nhận đã sử dụng số tiền trộm cắp mang trả nợ, đánh bạc và mua 2 điện thoại trị giá 60 triệu đồng. Công an đã thu hồi được 400 triệu đồng trả cho bị hại. Công an xác định ngoài Thiện là nghi phạm thì còn 2 người khác cùng ngụ tỉnh Nghệ An thực hiện vụ trộm này. Hiện 2 nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị công an truy bắt.

Vào ngày 10-1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long về thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản nói trên.

Ca Linh