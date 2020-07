Ngày 21-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho hay vừa hoàn thành kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố các bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài bị can Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ của Nguyễn Xuân Đường tức Đường "Nhuệ"), giám đốc Công ty TNHH Đường Dương, 4 bị can khác trong vụ án đều là lãnh đạo, cán bộ Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên Môi trường.



Đó là: Phạm Văn Hiệp (36 tuổi, trú tổ 36, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (43 tuổi, trú tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình), đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi, trú tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên; Hà Văn Dũng (36 tuổi, trú tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên.



Vợ chồng Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Dương là giám đốc Công ty TNHH Đường Dương, đã tham gia nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, được bà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) nhờ mua một lô đất ở TP Thái Bình.



Sau khi xem lô đất số 09 thuộc khu dân cư phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình thì bà Hạnh đã nhất trí mua, đồng thời nhờ Dương đứng ra làm mọi thủ tục giấy tờ tham gia đấu giá khu đất.

Khi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo tổ chức bán đấu giá lô đất trên, Nguyễn Thị Dương đã lấy tên của bà Nguyễn Thị Hạnh và Phạm Đình Dũng (38 tuổi, trú tại TP Thái Bình) để tham gia đấu giá.

Việc làm này nhằm mục đích có ít nhất 2 người tham gia đấu giá để đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá.

Trong phiên đấu giá, do có nhiều người cùng tham gia đấu giá và biết bà Hạnh không trúng đấu giá nên Nguyễn Thị Dương đã đến trực tiếp để đặt vấn đề với những người có chức vụ, quyền hạn nhằm làm thay đổi kết quả cho bà Hạnh trúng và được những người này đồng ý.

Sau khi được Vũ Gia Thành "gợi ý" điều kiện người đã được công bố trúng đấu giá phải đồng ý nhượng lại thì mới có thể thay đổi được kết quả thì Nguyễn Thị Dương đã điện thoại cho chồng là Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") đến để đi tìm và ép nạn nhân phải miễn cưỡng từ bỏ kết quả trúng đấu giá lô đất số 09.

Cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị vợ chồng Đường "Nhuệ" ép phải từ bỏ trúng đấu giá là anh Vũ Thành Đạt (25 tuổi, trú tại TP Thái Bình).

Sau khi gặp được người bỏ trúng đấu giá, Đường "Nhuệ" ngỏ lời đề nghị anh Đạt nhượng lại kết quả trúng đấu giá lô đất cho mình để đổi lấy 20 triệu đồng thì nạn nhân không đồng ý, sau đó trực tiếp Nguyễn Thị Dương cùng một số đàn em thân tín khác đã lao vào đánh đấm, đe dọa khiến anh Đạt sợ hãi, buộc phải chấp nhận nhượng lại lô đất.

Cơ quan điều tra xác định các bị can có chức vụ, quyền hạn trong vụ án là Hiệp, Thành, Thúy và Dũng tuy không có vụ lợi nhưng vì động cơ cá nhân khác nên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để cố ý làm thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang cho bà Hạnh.

Điều này là trái quy định của Luật đấu giá tài sản, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh Đạt và làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan Nhà nước, trực tiếp là cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình.

Nguyễn Thị Dương tuy không có chức vụ, quyền hạn, không quyết định được việc thay đổi người trúng đấu giá nhưng với mục đích đấu bằng được lô đất số 09 nên đã đặt vấn đề làm thay đổi kết quả trúng đấu giá, đồng thời là người trực tiếp đe doạ, đánh anh Đạt để ép phải từ bỏ kết quả trúng đấu giá.

Ngoài ra, Dương còn giúp sức cho những người có chức vụ, quyền hạn để làm trái công vụ.

Kết luận điều tra của cơ quan Công an cũng cho rằng Đường "Nhuệ" tuy không có hành động gì xâm hại đến sức khỏe của anh Đạt nhưng đã tìm và dùng lời nói để đe doạ, ép nạn nhân phải từ bỏ trúng đấu giá.

"Nguyễn Xuân Đường chỉ là theo ý muốn của vợ mình, bản thân không đặt vấn đề gì, không tác động gì với những người có chức vụ, quyền hạn tổ chức cuộc đấu giá. Bản thân cũng không biết cách thức phải làm như thế nào để thay đổi kết quả người trúng đấu giá, do vậy không đủ căn cứ để buộc đồng phạm với các bị can trong vụ án." - kết luận điều tra của cơ quan Công an tỉnh Thái Bình nhận định.

Một số "đàn em" thân cận của vợ chồng Đường "Nhuệ" từng tham gia đe dọa, hành hung nạn nhân Đạt nhưng vì nạn nhân không có đơn đề nghị, không có thương tích nên không đủ cơ sở để khởi tố hình sự. Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đã chuyển hồ sơ để Công an TP Thái Bình xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.