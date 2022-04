Ngày 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thông tin về 2 trường hợp tử vong tại nhà riêng là ông N.T.Đ (34 tuổi) và vợ là bà T.T.K.C (35 tuổi), cùng ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Theo đó, 2 vợ chồng ông Đ. tử vong là do tự tử, không có dấu hiệu tội phạm.



Theo kết quả điều tra, sáng 14-4, tại một khu dân cư ở TP Trà Vinh, người dân phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà của vợ chồng ông Đ. Ngoài ra, họ còn phát hiện nhà của gia đình này có biểu hiện bất thường, cửa đóng kín liên tục khoảng 4 ngày nên nhiều người dân tiếp cận tìm hiểu sự việc.

Căn nhà của vợ chồng ông Đ. Ảnh: Công an Trà Vinh

Khi phá cửa vào bên trong thì người dân phát hiện vợ chồng ông Đ. đã tử vong, 2 bé gái (7 tuổi và 4 tuổi) sức khỏe yếu nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định ông Đ. và vợ tử vong là do uống thuốc an thần. Ông Đ. là người sống hoà đồng, vui vẻ với mọi người trong khu dân cư.

Qua xác minh của công an, gia đình ông Đ. đang nợ khoảng 500 triệu đồng.