Theo kết quả điều tra ban đầu, 5 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa (nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú do đã "ăn chặn" tiền thuốc, vật tư của người bệnh với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.



Clip Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khởi tố, bắt giam các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cụ thể, ông Vi Du Lịch, Trưởng khoa Nam 1, đã có hành vi lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho các bệnh nhân tâm thần điều trị tại bệnh viện rồi cắt bớt thuốc, vật tư y tế sau đó đưa cho nhân viên tuồn ra ngoài bán trục lợi, gây thiệt hại số tiền hơn 968 triệu đồng.

Đối với bà Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng khoa Nữ (vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Anh) cũng với hành vi trên đã câu kết với cấp dưới tuồn thuốc ra ngoài bán, "chia chác" số tiền 501 triệu đồng.

Ông Phan Văn Giỏi, Trưởng khoa Nam 2, đã có hành vi, lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho người bệnh tâm thần đang điều trị tại bệnh viện để "ăn chặn thuốc", vật tư y tế sau đó cho nhân viên bán ra ngoài cùng trục lợi 107 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa dẫn giải những nghi phạm để phục vụ điều tra

Cũng theo kết quả điều tra, việc "ăn chặn" thuốc, vật tư y tế của cá nhân ông Giỏi đã diễn ra từ năm 2017, đến tháng 6-2018, biết việc làm như vậy là sai nên ông Giỏi đã chỉ đạo cấp dưới dừng lại. Đến tháng 11-2018, ông Giỏi lại tiếp tục cho nhân viên gom thuốc, vật tư y tế bán ra ngoài và sau đó bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào sáng ngày 30-10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa gồm ông Vi Du Lịch (SN 1972), Trưởng khoa Nam 1; ông Phan Văn Giỏi (SN 1961), Trưởng khoa Nam 2 và bà Đinh Thị Thu Hồng (SN 1973), Trưởng khoa Nữ.

Bà Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng khoa Nữ - vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 điều dưỡng bệnh viện, gồm: Phạm Thị Nhung (SN 1988), điều dưỡng viên Khoa Nữ; Phạm Thị Phương (SN 1985), điều dưỡng viên Khoa Nam 2.

Tất cả 3 trưởng khoa bị bắt tạm giam và 2 nữ điều dưỡng bị cấm khỏi nơi cư trú đều bị khởi tố để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" theo Bộ Luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.