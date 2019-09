Ngày 16-9, Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với Công an TP Hà Nội, tích cực điều tra vụ án 2 nữ sinh viên bị nghi phạm là nam thanh niên dùng dao đâm tử vong, xảy ra tại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng 16-9, Công an phường Nghĩa Đô nhận được tin báo về vụ án mạng, đã nhanh chóng báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường sau vụ án

Cơ quan chức năng xác nhân, nạn nhân là Sùng Thị M.L. (SN 2000, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X. (SN 2000, quê ở Hải Dương).

Theo điều tra ban đầu, Giàng A Dông (SN 1996, quê ở Điện Biên), có quan hệ tình cảm với chị Sùng Thị M.L. Sáng sớm 16-9, Dông đến phòng trọ của chị M.L ở phường Nghĩa Đô tìm gặp bạn gái. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát, khiến chị M.L tử vong tại chỗ.

Sau đó, Giàng A Dông đi ra ngoài thì thấy chị Ngô Thị X. (sống chung phòng trọ với chị M.L.) liền cầm dao đâm tiếp chị X., khiến chị X. tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Giàng A Dông cầm dao tự đâm vào người với ý định tự sát nhưng không chết nên đã đuổi theo truy sát 3 người còn lại trong phòng nhưng cả 3 đã kịp bỏ chạy thoát thân.

Sau cùng, Giàng A Dông nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

2 nạn nhân Sùng Thị M.L. và Ngô Thị X. đều đang theo học tại 1 trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội.

Trưa 16-9, tin từ Bệnh viện E cho biết Giàng A Dông sau khi được đưa vào viện cấp cứu, mặc dù được các bác sĩ khẩn trương cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên người này cũng đã tử vong.