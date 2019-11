Trưa ngày 4-11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết hiện cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.



Được biết, liên quan đến vụ 39 nạn nhân chết trong thùng container ở Anh, tính đến ngày 4-11, tại Nghệ An đã có 21 gia đình trình báo có người thân mất liên lạc khi sanh Anh. Chủ tịch tỉnh Nghệ An, ông Thái Thanh Quý đã có công văn yêu cầu cơ quan công an tiến hành điều tra, đấu tranh, triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ông Thái Thanh Quý cũng yêu cầu các địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát số người tại địa phương đi ra nước ngoài làm việc, xác định rõ danh tính, thân nhân và báo cáo kịp thời về UBND tỉnh qua Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tổ chức động viên, thăm hỏi những gia đình có người bị thiệt mạng trong vụ việc trên. Sở Ngoại vụ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ để nắm rõ thông tin liên quan, xác định rõ danh tính nạn nhân có hộ khẩu ở Nghệ An để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý tình hình, trao đổi với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và thực hiện biện pháp bảo hộ công dân theo quy định…

Sở Ngoại vụ Nghệ An cũng đã công khai số điện thoại di động của lãnh đạo Sở, khuyến khích các tổ chức, gia đình, cá nhân nếu có thông tin liên quan về vụ việc liên hệ, báo với cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương, Sở Ngoại vụ để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp hoặc làm thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định.

Nhiều gia đình ở Nghệ An lo lắng vì mất liên lạc với người thân ở Anh nhiều ngày nay.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai. Ngày 1-11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên.