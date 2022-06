Theo công an, ào hồi 2 giờ 30 phút ngày 9-6-2022, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện 5 bị can bị tạm giam bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, gồm: Vũ Văn Dũng (SN 1995; quê ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Đinh Khánh Đạt (SN 1996; quê ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Vũ Thành Nghị (SN 1990; quê ở Ninh Giang, Hải Dương), Đào Đình Kiên (SN 2001; quê ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Nguyễn Văn Long (SN 1991; quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên).



5 đối tượng "vượt ngục" đang bị truy nã

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tiến hành các biện pháp truy bắt các đối tượng bỏ trốn; tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ", ra Quyết định truy nã đối với 5 đối tượng trên, đồng thời thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân nếu phát hiện thông tin về các đối tượng trên kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại Trực ban Công an tỉnh Hưng Yên: 02213.863456; số điện thoại Trực ban Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên: 069.2849.320; Công an thị xã Mỹ Hào: 02213.742.555.

Như Báo Người Lao Động điện tử đã thông tin, vào khoảng 1 giờ ngày 9-6, nhóm 5 đối tượng lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, làm tường nhà giam bị ẩm đã đục tường và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Thị xã Mỹ Hào. Sau khi bỏ trốn, các đối tượng về nhà Đạt tại TP Hải Dương, lấy xe ôtô mang BKS: 34A-468.72 màu trắng để chạy trốn.

Cả nhóm 5 đối tượng lên xe ôtô chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, phát hiện xe của nhóm này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định. Hiện chưa rõ thông tin 5 đối tượng trên đã lẩn trốn tại đâu.