Sáng 21-9, tại trụ sở Công an TP HCM, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì buổi trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.



Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc kêu gọi người dân phối hợp với công an

Tham dự buổi trao thưởng có đại diện Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an, công an các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai; trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM và các đơn vị tham gia điều tra khám phá vụ án thuộc Công an TP HCM.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Bộ Công an khen thưởng 6 tập thể

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên để thu gom số lượng lớn đất nông nghiệp rồi giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh, thành phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… Đồng thời, tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho hàng ngàn khách hàng, thu hàng ngàn tỉ đồng.



Bộ Công an đã khen thưởng 6 tập thể. Phát biểu tại buổi trao thưởng, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương các đơn vị đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong điều tra án, bước đầu khởi tố vụ án, bị can đúng người đúng tội. Thời gian tới, các đơn vị tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng kêu gọi các khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba liên hệ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan CSĐT ở các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ vụ án.