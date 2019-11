Bị can Lê Duy Tuấn - Ảnh: Bộ Công an

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (hiện đang bị truy nã). Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.