Ngày 4-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Minh Huế, là cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC, về tội Thao túng thị trường Chứng khoán. Bà Huế là em gái ông Quyết.



Cảnh sát khám xét trụ sở FLC tại Hà Nội - Ảnh: Hữu Hưng

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, bà Huế đã có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, trong vụ Thao túng chứng khoán. Viện Kiểm sát Tối cao đã phê duyệt quyết định tố tụng nêu trên.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 29-3, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cơ quan chức năng xác định ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1-12-2021 lên giá 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).

Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10-1-2022 với giá 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.