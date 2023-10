Chiều 2-10, tại buổi họp báo công tác quý III, nhiệm vụ công tác trong tâm quý IV-2023 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã trả lời báo chí liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi ở huyện Gia Lâm bị bắt cóc, sát hại.

Giáp Thị Huyền Trang thời điểm bắt cóc cháu bé.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Hà Nội đã lập tức báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp, mục tiêu là làm sao giải cứu được nạn nhân thành công nhất.

Sau khi xác định nghi phạm nhảy cầu tự tử, cơ quan chức năng đã cho giám định ADN, nhận dạng từ gia đình... và xác định đúng nghi phạm gây ra vụ bắt cóc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng xem có dấu hiệu của đồng phạm hay không. Nếu không có dấu hiệu của đồng phạm, theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án vì bị can đã chết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ 4 ngày 19-9, Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, điều khiển xe máy đi đến trường học của bé gái 2 tuổi để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Tiếp đó, Trang nhắn tin cho gia đình cháu bé thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỉ đồng mới thả con.



Trong thời điểm này, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé dưới ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Sau khi sát hại cháu bé, nghi phạm điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20-9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi dưới ao thả cá cánh đồng thôn Nhạn Tháp. Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

Tối 21-9, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông Đuống gần cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Qua nhận dạng xác định thi thể này là Giáp Thị Huyền Trang.

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội Giết người.