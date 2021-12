Tại buổi họp báo liên quan đến vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng giả, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 100 bị can. Trong đó có 99 bị can bị khởi tố về tội buôn lậu, làm giả hoá đơn chứng từ, 1 bị can về tội nhận hối lộ.

"Liên quan đến bị can Ngô Văn Thuỵ, nguyên là Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều cán bộ của lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển đã nhận hối lộ, tiếp tay, bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu này. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ án cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Cơ quan này đã khởi tố 14 bị can về tội danh nhận hối lộ. Trong đó có các bị can giữ vị trí trọng yếu của lực lượng cảnh sát biển và lực lượng bộ đội biên phòng cấp tỉnh"- đại tá Quang nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) cầm đầu. Đêm 6-2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 14 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm.

Tại thời điểm bị triệt phá, ước tính khoảng 200 triệu lít xăng giả đã được đường dây này sản xuất. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành sơ kết giai đoạn 1 của chuyên án.