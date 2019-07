Vụ buôn bán hóa đơn hợp thức hóa cát lậu: Khởi tố thêm 2 đối tượng

22/07/2019 21:20

Ngày 22-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Dũng (giám đốc) và Trần Thị Hồng Tứ, kế toán của doanh nghiệp tư nhân Công Dũng có trụ sở ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.



Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế xác định, năm 2018, ông Dũng và bà Tứ bán trái phép 4 hóa đơn cho Công ty TNHH vận tải Tuấn Phát và DNTN Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.



Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, TP Huế và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988) kế toán của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH vận tải Tuấn Phát để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.



Cho đến thời điểm này, Công an TP Huế đã làm rõ, Công ty Tuấn phát và DNTN Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng và khởi tố 9 bị can liên quan.



Q.Nhật