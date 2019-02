Vụ buôn ma túy cầm súng, lựu đạn cố thủ trong xe bán tải: Bắt giữ thêm nhiều đối tượng

17/02/2019 12:06

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 16-2, sau quá trình nắm bắt tình hình di biến động của đối tượng, lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng biên phòng... đã bất ngờ ập vào nhà đối tượng tên Sơn (SN 1992, trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), bắt khẩn cấp 4 đối tượng cùng trú tại địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.



Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà đối tượng Sơn

Quá trình khám xét nhà các đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí nóng. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, quá trình khám khám xét được hoàn tất, 4 đối tượng được lực lượng chức năng áp giải về trụ sở Công an huyện Hương Sơn để phục vụ cho công tác điều tra.

Được biết, 4 đối tượng vừa bị bắt giữ đều có mối quan hệ quen biết mật thiết với Nguyễn Thành Trung, nghi phạm vừa bị bắt giữ cùng 2 đồng bọn trong chuyên án T1218 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh xác lập, triệt phá. Sơn chính là con dì của đối tượng Nguyễn Thành Trung.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ chiều 15-2, tại khu vực địa phận xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn), lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng đi ôtô bán tải màu trắng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng đã không chấp hành mệnh lệnh mà điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, bỏ chạy theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Khi xe chạy đến tại tuyến đường liên xã Lâm - Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này, một số đối tượng đã cầm súng, lựu đạn cố thủ dưới cống nước. Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn lên thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán một số nhà người dân gần khu vực nhóm đối tượng đang cố thủ để đảm bảo an toàn.

Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Bảo Anh