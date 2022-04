Ngày 20-4, theo thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đơn vị này đã triệu tập 2 người liên quan đến việc ông Hồ Văn N. (SN 1973, trú xã Giai Xuân, Tân Kỳ) bị hành hung lên làm việc. Theo công an, việc đánh người là trái pháp luật, cơ quan công an đang chờ giám định thương tật của bị hại, sau đó sẽ có hướng xử lý tiếp theo.



Hai người đàn ông dùng chân đá liên tiếp vào mặt ông N.

Trước đó, như Báo Người Lao động đã đưa tin ngày 19-4, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một nhóm 5 người đàn ông tìm đến nhà 1 người dân để nói chuyện. Qua đoạn thu âm từ camera an ninh cho thấy những người này nói chuyện về mâu thuẫn mua bán đất đai. Trong lúc nói chuyện, 2 người đàn ông bất ngờ vung chân đá liên tiếp vào mặt, đầu chủ nhà khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đa phần đều tỏ ra bất bình với hành vi côn đồ, mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau khi đánh ông N. bất tỉnh, nhóm người liền bỏ đi.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, cho biết nạn nhân là ông Hồ Văn N. (SN 1973), trú xã Giai Xuân, Tân Kỳ. Ông N. sau khi bị hành hung đã phải đi bệnh viện cấp cứu.



Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ.