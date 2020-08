Ngày 23-8, liên quan đến vụ chủ tiệm vàng ở thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) trình báo bị trộm vào nhà lấy đi 350 cây vàng cùng 140 triệu đồng tiền mặt với tổng trị giá tới 13 tỉ đồng, lực lượng chức năng đã đưa một nam thanh niên tới tiệm vàng này để thực hiện nghiệp vụ điều tra.

Nam thanh niên bị tình nghi liên quan đến vụ việc

Thanh niên này được xác định trú tại xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), là nghi phạm vụ đột nhập vào tiệm vàng nói trên.

Một lãnh đạo phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây xác nhận việc lực lượng chức năng đã đưa một thanh niên đến tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra.



Trước đó, theo lời chị L.V.A. (chủ tiệm vàng Tuấn Đạt, ở đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung), khoảng hơn 3 giờ ngày 18-8, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng nhà chị lấy đi 350 cây vàng cùng 140 triệu đồng tiền mặt. Tổng thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng.

Hình ảnh kẻ trộm được camera an ninh ghi lại

Theo camera an ninh ghi lại, một đối tượng trèo lên nhà hàng xóm rồi đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng. Sau khi phá 2 lớp khóa trên tầng 3, kẻ gian xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy tài sản.

Sau khi lấy được tài sản, tên trộm đi bộ tới nơi đỗ xe máy cách tiệm vàng khoảng 10 nhà rồi tháo găng tay và phóng xe đi.

Cũng theo chị A., thời điểm xảy ra vụ việc trời có mưa, các thành viên trong gia đình đều ở trong phòng đóng kín cửa.

Sau khi phát hiện vụ trộm, chủ tiệm vàng đã trình báo lên công an phường, Công an thị xã Sơn Tây và Công an TP Hà Nội.