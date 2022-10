Liên quan đến Công ty Thuận Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai), ông Nguyễn Mạnh Thắng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc xảy ra tại công ty này của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.



"Trên cơ sở kết quả kiểm sát, VKSND tỉnh xác định quyết định không khởi tố vụ án hình sự là phù hợp nên đã có văn bản thống nhất quan điểm với cơ quan điều tra"- Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai nói.

Kho chứa phân bón của Công ty Thuận Phong (Ảnh tư liệu)

Còn đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đây là lần thứ 2 công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại công ty này, lần trước là vào tháng 4-2016. Lý do, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm cộng với kết quả giám định đã xác định không có dấu hiệu của tội phạm.

Hành vi nhập khẩu phân bón, sang chiết, đóng chai phân bón nhập khẩu; sản xuất và buôn bán phân bón của Công ty Thuận Phong chỉ là vi phạm hành chính, không cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” và tội ”Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” được quy định tại các Điều 155 và 158 Bộ luật Hình sự năm 1999.

PV đã liên hệ lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai để hỏi quan điểm về việc không khởi tố vụ án tại Công ty Thuận Phong nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hơn 7 năm trước (ngày 24-4-2015), Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiến hành kiểm tra nhà xưởng sản xuất phân bón của Công ty Thuận Phong đóng tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà.

Qua kiểm tra đoàn đã phát hiện tại xưởng sản xuất của công ty này công nhân đang sang chiết phân bón dạng nước vào chai thành phẩm có dán nhãn hiệu Vitol (Made in USA). Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an tỉnh thụ lý điều tra.

Đến giữa năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 500 triệu đồng với Công ty Thuận Phong.

Tiếp đó, tháng 5-2017, VKSND Tối cao có văn bản yêu cầu huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.

Quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng của tỉnh đã chờ kết quả giám định của các bộ, ngành liên quan về các mẫu phân bón thu được tại Công ty Thuận Phong để có kết luận cuối cùng.

Trong thời gian này, nghi án công ty này sản xuất phân bón giả tiếp tục gây tranh cãi ở nghị trường Quốc hội và có nhiều quan điểm, ý kiến xử lý khác nhau.