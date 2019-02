Vụ đặt 10 thỏi mìn nổ tung nhà anh ruột: "Em trai nhiều lần vác dao đuổi chém tôi"

21/02/2019 09:35

Ngày 20-2, Công an tỉnh Thanh Hoá và UBND huyện Thiệu Hoá đã tổ chức khen thưởng 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ mìn xảy ra rạng sáng ngày mùng 5 Tết (ngày 9-2) tại xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hoá.

Căn nhà 2 tầng hư hỏng, bong tróc nham nhở sau vụ nổ mìn

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9-2 (tức ngày 5 Tết), khi gia đình ông Nguyễn Huy Liên (xã Thiệu Tâm) đang ngủ thì nghe 1 tiếng nổ rất lớn vang lên trên tầng 2 của ngôi nhà khiến ông và 2 cháu nội bị hất văng vào tường. Ngoài ra, 6 người khác đang ngủ ở tầng 1 may mắn thoát chết. Vụ nổ đã làm ngôi nhà 2 tầng của ông Liên và nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng nặng. Nhà ở của 4 gia đình hàng xóm ông Liên cũng bị hư hỏng. Thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng trên 500 triệu đồng.

Rất may khi vụ nổ xảy ra, ông Liên và 2 cháu nội nằm đệm và đắp chăn nên chỉ bị hất văng vào tường dẫn tới ngất do sức ép của vụ nổ và được người thân và hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Mặc dù vụ việc xảy ra trong những ngày Tết, nhưng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc và tìm ra được nghi phạm đặt mìn tại nhà ông Liên là ông Nguyễn Huy Xô (SN 1963, em trai ông này) và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm này đang lẩn trốn tại xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nền tầng 2 bị thủng 1 lỗ lớn từ sức ép của vụ nổ mìn

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Xô khai nhận mình là người gây ra vụ nổ mìn vào nhà anh trai do có mâu thuẫn trước đó. Khoảng 2 giờ sáng ngày 9-2, nghi phạm Xô đã lén bắc thang trèo lên đặt khối thuốc nổ gồm 10 thỏi với trọng lượng 2 kg trước ban công ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Liên nhằm sát hại cả nhà.

Nói về việc công an bắt giữ người đặt mìn nhằm sát hại cả nhà, ông Nguyễn Huy Liên (SN 1961, ngụ xã Thiệu Tâm) cho biết ông không bất ngờ về việc em trai bị bắt. "Tôi không bất ngờ chút nào. Sau khi vụ nổ mìn xảy ra, tôi trình báo với cơ quan chức năng nghi ngờ em trai mình là người gây ra"- ông Liên nói.

Cũng theo ông Liên, là anh em ruột trong nhà nhưng Nguyễn Huy Xô không chịu tu chí làm ăn, làm nhiều việc trái đạo đức nên tôi đã lên tiếng phản đối. "Năm 2018, tình cảm của anh em tôi không được tốt. Em tôi nhiều lần vác dao đuổi chém, may mắn tôi đều thoát được" - ông Liên kể.

Nghi phạm Nguyễn Huy Xô, người em trai cài 10 thỏi thuốc nổ nhằm sát hại cả nhà anh trai ruột Nguyễn Huy Liên

Khi hay tin ông Nguyễn Huy Xô bị bắt, nhiều người hành xóm cảm thấy yên tâm khi 1 người hống hách, coi thường xóm giềng như cuối cùng cũng bị pháp luật xử lý. Người dân cho biết họ nhiều lần chứng kiến cảnh ông Liên bị em trai đuổi chém, khi có người can ngăn ông Xô còn tấn công cả hàng xóm.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin-ảnh: Tuấn Minh