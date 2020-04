Sáng ngày 22-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Đ.T.L. (SN 1964; ngụ phường Trần Lãm, TP Thái Bình) cho biết bà và gia đình rất vui khi vụ việc Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") đánh mẹ con bà ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm đã được khôi phục và Đường "Nhuệ" đã bị khởi tố để điều tra do có dấu hiệu phạm tội về tội "Cố ý gây thương tích".



Bà Đ.T.L. trao đổi với phóng viên sáng nay 22-4

"Trước hôm khởi tố vụ việc, Công an TP Thái Bình cũng có mời tôi lên Công an phường Trần Lãm làm việc, ghi lại lời khai. Tôi cũng đã khai lại đầu đuôi sự việc. Đường "Nhuệ" đã bị khởi tố, thế nhưng gia đình tôi mong muốn vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thụ lý, điều tra cho khách quan. Bởi trước đó, vụ việc của mẹ con tôi bị Đường "Nhuệ" đánh ngay tại công an phường do Công an TP Thái Bình thụ lý nhưng sau đó chìm xuồng" - bà L. nói.

Cũng theo bà L., trước khi lên công an phường và bị Đường "Nhuệ" đánh thì bà Đ.T.L. được ông T.M.T., nguyên Trưởng Công an phường Trần Lãm (đã nghỉ hưu), gọi điện mời lên làm việc liên quan đến việc chị G. ở Hà Nội làm đơn tố cáo bà. "Việc tôi với chị G. chỉ là giao dịch dân sự, chẳng liên quan gì tới Công an phường Trần Lãm nhưng vẫn bị mời lên làm việc và bị Đường "Nhuệ" đánh"- bà L. thuật lại.

Liên quan đến việc Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố do có dấu hiệu phạm tội về tội "Cố ý gây thương tích" tại Công an phường Trần Lãm, phóng viên đã cố liên lạc để trao đổi với ông T.M.T., nguyên Trưởng Công an phường này, để nắm thêm một số thông tin xoay quanh vụ việc. Tuy nhiên, ông T. từ chối trao đổi.

Qua điện thoại ông T.M.T. nói ngắn gọn: "Thời gian xảy ra vụ việc, tôi đã có báo cáo gửi lên Công an TP. Đến giờ đã lâu, tất cả mọi tình tiết bây giờ tôi nhớ không chuẩn được đâu. Cần các anh cứ lên công an TP Thái Bình".

Công an phường Trần Lãm, nơi mẹ con bà Đ.T.L. bị đánh

Khi được hỏi, và Đ.T.L. cho rằng bị ông gọi lên công an phường nên mới dẫn tới việc bị Nguyễn Xuân Đường đánh? Ông T. nói: "Việc bà Đ.T.L. "tố" tôi thì bà ấy cứ tố lên cơ quan điều tra thôi, thời điểm đấy chúng tôi không mời mà bà ấy tự lên công an phường".

Trước đó, vào tối ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Theo Công an TP Thái Bình, qua công tác điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình), ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự năm 1999. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

Vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm là vụ án Đường "Nhuệ" và đàn em đánh người ngay tại trụ sở công an đã từng bị đình chỉ điều tra do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".

Tuy nhiên, sau khi Đường "Nhuệ" bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bị bắt để điều tra về tội "Cố y gây thương tích" ở một vụ khách vào ngày 10-4, thì tới ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5-7-2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để tiến hành điều tra.