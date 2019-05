Vụ giang hồ nổ súng khiến 1 người chết: Khởi tố 9 đối tượng

09/05/2019 12:44

Sáng 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng do liên quan đến vụ 2 băng nhóm nổ súng, chém nhau vào đêm 22-4 tại TP Quy Nhơn.

Nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm giang hồ

Trong đó, 4 bị can bị bắt tạm giam 3 tháng, 5 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 2-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án "giết người".

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 22-4, tại công viên đường Tố Hữu thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm giang hồ khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Nạn nhân tử vong trong vụ việc trên được xác định là Đào Trọng Thiện (SN 1984; ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn).

Nhiều nhân chứng cho biết tham gia vụ việc có hàng chục thanh niên. Trong lúc 2 nhóm hỗn chiến, họ còn nghe có tiếng súng nổ.

Sau cuộc hỗn chiến, cả 2 băng nhóm đều có người bị thương nên tự đưa đến bệnh viện cấp cứu mà không báo cơ quan chức năng. Trong đó, Đào Trọng Thiện đã tử vong khi đang cấp cứu vì mất máu quá nhiều từ các vết thương trên người.

Đến rạng sáng 23-4, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn đến phong tỏa hiện trường, đồng thời điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều hung khí và 1 súng tự tạo của các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến.

Tin- ảnh: Đức Anh