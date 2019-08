Chiều ngày 27-8, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội), khẳng định việc phê chuẩn quyết định khởi tố bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) liên quan đến vụ bé trai L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway) tử vong khi bỏ quên trên chiếc xe buýt đưa đón, được dựa trên nhiều yếu tố.

Ông Đinh Minh Tảo thông tin về vụ việc

"Ngay sau khi nhận được quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy từ cơ quan điều tra, VKS đã triệu tập bà Quy lên làm việc. Căn cứ lời khai của bà Quy và toàn bộ những người liên quan về sự việc, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y tử thi, VKS nhận thấy đề nghị khởi tố bị can là có cơ sở" - ông Tảo khẳng định.



Ông Đinh Minh Tảo cũng cho biết thêm dựa vào những tài liệu khác như hình ảnh camera ghi lại các học sinh lên, xuống xe đưa đón và một số chứng cứ khác, VKS đã quyết định phê chuẩn việc khởi tố bị can. Ngoài ra, kết luận giám định tử thi cũng đã có, bước đầu cho thấy cháu bé tử vong không có tác động ngoại lực.

"Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục làm rõ những yếu tố liên quan khác như ADN, các thương tích hay thậm chí xét nghiệm cả mẫu thức ăn" - ông Tảo nói.

Đối với tài xế Doãn Quý Phiến, người điều khiển xe đưa đón, và những người liên quan, ông Tảo cho biết cơ quan tố tụng sẽ xem xét đến trách nhiệm của những người này sau khi khởi tố bà Quy. Bên cạnh đó, cũng mở rộng điều tra làm rõ các vấn đề khiến dư luận thắc.

Về tình tiết dư luận thắc mắc là việc nạn nhân khi rời nhà mặc áo đỏ, còn lúc được tìm thấy trên ôtô mặc chiếc áo khác, ông Tải cho rằng kết quả điều tra cho thấy trong balô của nạn nhân có chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, đã được vo tròn lại. "Như vậy, cần giám định để xác định mồ hôi là của ai, ai đã thay áo cho cháu"- vị viện trưởng Giấy phân tích.

Hình ảnh bế trai khỏi chiếc ô tô đưa đón vào chiều ngày 6-8 (trích xuất từ camera giám sát)

Chiều cùng ngày, 27-8 Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả điều tra nguyên nhân bé trai tử vong. Theo đó, giám định pháp y chính thức cho thấy, cháu L.H.L. chết do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực. "Thời gian tử vong từ 9-12 giờ tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0 giờ 30 ngày 7-8, tức là cháu bị chết ngạt trong ôtô"- ông Tùng nói.

Về việc cháu Long đã thay áo khi được tìm thấy trong xe, Đại tá Đào Thanh Tùng cho hay cơ quan điều tra đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ. "Trong đó có biện pháp giám định gen chiếc áo của cháu Long đã mặc để xác định nguyên nhân"- ông Tùng nhấn mạnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 6-8, cháu L.H.L., là học sinh lớp 1, Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway, được phát hiện tử vong trên ôtô đưa đón của nhà trường. Theo tường trình, khoảng 6 giờ ngày 6-8, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway, để đi đón học sinh.

Xe này sau đó đón bé L.H.L. tại tòa nhà Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy. Trong số 13 học sinh đi xe, L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi đến trường, các cháu xuống xe nhưng tài xế và bà Quy không kiểm tra. Họ không biết L. vẫn chưa xuống. Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ.

Chiều cùng ngày, tài xế Phiến đánh xe về đến trường đón học sinh thì sự việc mới được phát hiện. Cháu L. được đưa đến phòng y tế của trường, sau đó được chuyển đến Bệnh viện E, nhưng được xác định tử vong từ trước.

Đại diện Công an quận Cầu Giấy cho hay cơ quan CSĐT công an quận đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L.H.L. tử vong và sẽ thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất. Ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, chưa đề cập nguyên nhân cháu L. tử vong vì vụ án đang trong quá trình điều tra. Theo ông Hòa, sau khi thu thập đủ tài liệu, Cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý.

Liên quan tới vụ học sinh tử vong tại trường quốc tế Gateway, ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" xảy ra tại trường Gateway.