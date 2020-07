Ngày 22-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 21-7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh này đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hùng Mạnh (SN 1947; ngụ thôn Tinh Anh, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Lê Hùng Mạnh tại cơ quan công an

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 1-6, đơn vị này nhận được tố giác tội phạm của bà Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) về việc từ năm 2018 tới nay, bà thường xuyên bị một đối tượng viết đơn thư nặc danh, tố cáo nhiều nội dung sai sự thật, thiếu căn cứ nhằm hạ thấp uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của bà, gây ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh chính trị nội bộ của địa phương.

Tiếp nhận đơn tố giác của bà Mười, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thạch Thành vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định Lê Hùng Mạnh chính là đối tượng viết đơn thư nặc danh vu khống nữ bí thư, nên đã tiến hành bắt tạm giam.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hùng Mạnh, công an thu giữ 6 tờ giấy A4 có nội dung "Đơn tố cáo khẩn cấp" đề ngày 15-5-2020; 2 tờ giấy A4 có nội dung "Đơn tố cáo bà Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa" đề ngày 10-1-2020; 1 máy tính xách tay trên màn hình chính có file Word "Đơn tố cáo 2.doc".

Tại Cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận dù không còn hoạt động báo chí, nhưng thỉnh thoảng có viết bài cộng tác cho một số tờ báo điện tử. Với cái "mác" phóng viên "giả" đó, Mạnh thường liên hệ để lấy thông tin viết bài phản ánh.

Từ đó, Mạnh có mâu thuẫn cá nhân với bà Bùi Thị Mười vì cho rằng bà Mười không tôn trọng và nói xấu mình nên nảy sinh ý định viết đơn thư nặc danh, với nội dung sai sự thật để gửi đến nhiều nơi với mục đích nhằm hạ uy tín, danh dự để bà Mười không trúng cử vào Ban chấp hành Huyện ủy Thạch Thành trong kỳ Đại hội Đảng bộ huyện tới đây.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.