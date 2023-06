Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết sáng 18-6, tại khu vực ngã tư Hòa Bình, trên quốc lộ 10, đoạn qua xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, quần chúng nhân dân đã phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Hữu Côn (59 tuổi, trú tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Côn được xác định là nghi phạm đã ra chích điện sát hại cháu ruột mình là anh T.C.N. (SN 1991, trú tại khu dân cư Phúc Hải, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).



Nghi phạm Trần Hữu Côn bị bắt giữ vào sáng 18-6.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ ngày 17-6, anh T.C.N. được người nhà phát hiện tử vong trên giường, trên người nhiều vết bầm tím, bên cạnh có dây điện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ trọng án nghiêm trọng, Công an quận Dương Kinh, Công an phường Đa Phúc cùng lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Quá trình xác minh cho thấy vào tối 16-6, anh N. và người chú ruột là Trần Hữu Côn ngủ cùng nhau. Đến sáng 17-6, khi phát hiện nạn nhân tử vong, người chú cũng không thấy đâu.

Theo đại diện UBND phường Đa Phúc, Trần Hữu Côn hiện đang sinh sống trong miền Nam, mới về thăm quê.

Sáng 18-6, trao đổi với phóng viên, một người dân ở đây cho biết ông Côn lảng vảng tại khu vực này từ sáng, dường như có ý định chờ bắt xe khách đi vào phía Nam. Đến khoảng 10 giờ, một người đàn ông đi qua thấy ông Côn có đặc điểm giống nghi phạm công an đăng tin truy tìm hôm qua nên hô hoán để người xung quanh cùng giữ lại.

Thấy vậy, ông Côn lao lên chiếc xe khách vừa đi tới. Tuy nhiên, những người lái taxi, xe ôm ở khu vực này đã kịp thời ngăn chặn, khống chế nghi phạm này.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Thắng có mặt tại hiện trường, xác minh nhanh nhân thân và đưa ông Côn về trụ sở bàn giao cho lực lượng ban chuyên án. Khi bị bắt, nghi phạm Trần Hữu Côn tỏ ra rất bình tĩnh, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay sau khi bị bắt giữ, Trần Hữu Côn khai do mâu thuẫn đất đai nên đã chích điện sát hại anh T.C.N..