Ngày 11-5, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo chính thức việc bắt giam bà Chu Nữ Diệu Huyền - SN 1985, nguyên kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Gia Lai - để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Qua điều tra ban đầu, khi là kế toán của VDB Chi nhánh Gia Lai, bà Huyền còn kinh doanh riêng. Lúc này, bà Huyền quen bà V. (trú TP Pleiku) và giới thiệu mình có nhiều mối làm ăn lợi nhuận cao, đáo hạn ngân hàng thu hồi vốn nhanh, lãi suất cao.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Chu Nữ Diệu Huyền - Ảnh công an cung cấp

Do đó, bà V. đã tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho bà Huyền để đầu tư, đáo hạn ngân hàng. Chỉ trong khoảng 1 năm, từ giữa năm 2019 đến 2020, bà V. đã đưa cho bà Huyền gần 56 tỉ đồng.

Đến giữa năm 2020, bà Huyền không trả số tiền trên mà nói rằng đã cho bà Lê Thị Thương (SN 1988, nhân viên hợp đồng của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai) mượn lại để hưởng chênh lệch.

Riêng Lê Thị Thương, tháng 6-2020, khi bị các chủ nợ đòi tiền ráo riết đã đến Công an phường Hoa Lư, TP Pleiku trình báo về việc mình đang nợ của nhiều người với số tiền hơn 173 tỉ đồng và yêu cầu được bảo vệ. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Thương cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Sau khi Thương bị khởi tố, bà V. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Huyền đến Công an tỉnh Gia Lai. Qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định không có căn cứ thể hiện bà Huyền mang số tiền vay mượn của bà V. đưa cho bà Thương mà đối tượng đã có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 55 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu thập sao kê giao dịch ngân hàng giữa bà V. và bà Huyền. Trong thời điểm này, Cơ quan Điều tra cũng phát hiện bà Huyền phát sinh nhiều giao dịch như mua nhà cửa, mua ôtô…

Theo bà V, mỗi lần chuyển tiền cho bà Huyền đều giao dịch qua ngân hàng. Bà Huyền nói số tiền đã đưa cho bà Thương mượn và lo bản thân, gia đình có nhiều người đang làm việc tại cơ quan nhà nước, sợ ảnh hưởng nên đã đề nghị bà V. viết giấy nợ trực tiếp với bà Thương. Thực tế, bà V. và bà Thương không có mối quan hệ vay mượn tiền lẫn nhau.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành các thủ tục để phong tỏa tài sản của bị can Huyền để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra thông báo ai là bị hại của bị can Huyền với thủ đoạn tương tự, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự để phối hợp điều tra qua số điện thoại 0974957957, gặp điều tra viên Trần Công Thịnh.