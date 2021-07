Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Cùng với đó, 6 bị can khác cũng đề nghị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét Công ty Nhật Cường

Đáng chú ý, ngoài đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng 6 bị can trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH-ĐT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã xem xét trách nhiệm của một số cá nhân liên quan và có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trong đó, có ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên giám đốc Sở KH-ĐT, hiện là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, theo kết luận điều tra, đối với gói thầu số hoá năm 2016, ông Nguyễn Mạnh Quyền khai làm giám đốc Sở từ tháng 7-2017, khi liên danh Nhật Cường – Đông Kinh đã trúng gói thầu số hoá năm 2016 và đang thực hiện hợp đồng. Việc phê duyệt dự toán gói thầu, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng là do các Phó Giám đốc Nguyễn Tiến Học (bị can trong vụ án), Phạm Văn Khương, Trần Ngọc Nam chỉ đạo. Ông Quyền không chỉ đạo tham gia.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền trong một sự kiện của TP Hà Nội

Còn tại gói thầu số hoá năm 2017, ông Quyền thừa nhận ký văn bản đăng ký bổ sung dự toán năm 2017 phục vụ công tác số hoá tài liệu đăng ký kinh doanh và giao dự toán gói thầu theo đề xuất của Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (bị can trong vụ án). Việc phê duyệt dự toán gói thầu, tổ chức đấu thầu do bị can Nguyễn Tiến Học và ông Phạm Văn Khương (nguyên phó giám đốc Sở KH-ĐT, đã chết) thực hiện theo phân công công việc. Còn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng cho liên danh Nhật Cường – Đông Kinh thực hiện theo văn bản ủy quyền của Giám đốc cho các Phó Giám đốc Sở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên giám đốc Sở KH-ĐT (hiện là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội), không trực tiếp chỉ đạo, tham gia quá trình tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng 2 gói thầu số hoá năm 2016, 2017 tại Sở KH-ĐT. Tuy nhiên, ông Quyền với tư cách thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm trong quá trình đấu thầu tại Sở KH-ĐT. "Do chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sai phạm trong hoạt động đấu thầu, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng đã tiến hành kiểm tra và đang làm thủ tục xử lý đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND TP xử lý theo quy định"- kết luận điều tra nêu

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định, ông Phạm Văn Khương, nguyên phó giám đốc Sở KH-ĐT, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Luật Đấu thầu vì là người phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu năm 2017 trên cơ sở hồ sơ mời thầu năm 2016, tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường – Đông Kinh. Tuy nhiên, do ông Khương đã chết nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn cho biết, đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị có hình thức xử lý theo quy định đối với bà Nguyễn Thu Thuỷ - cán bộ công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Bà Thuỷ là người giới thiệu 2 công ty "quân xanh - quân đỏ" tham gia đấu thầu với liên danh Nhật Cường - Đông Kinh. "Mặc dù bà Thuỷ không thừa nhận việc tìm "quân xanh". Tuy nhiên căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Thuỷ có dấu hiệu thông thầu"- kết luận điều tra nêu rõ.