Ngày 16-9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ nổ khiến nhiều người bị thương ở khu chung cư Linh Đàm vào ngày 7-9 vừa qua.

2 đối tượng bị bắt, tại cơ quan công an - Ảnh: ANTĐ

Theo Công an quận Hoàng Mai, khoảng 9 giờ 15 ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân dân về việc xảy ra vụ nổ khiến nhiều người bị thương tại khu chung cư Linh Đàm. Ngay sau đó, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra.

Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai nhận định đây là vụ án "Cố ý gây thương tích", nguyên nhân do mâu thuẫn xã hội, liên quan đến họat động mua bán dụng cụ cờ bạc bịp; đối tượng gây án có hiểu biết về việc sử dụng vật liệu nổ, các loại kíp nổ, việc gây nổ làm bị thương nhiều người, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP Hà Nội.

Sau đó, các đơn vị đã phối hợp, cử nhiều tổ trinh sát tinh nhuệ xác minh tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Lai Châu. Đến ngày 14-9, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 9 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP bắt giữ Phạm Hùng Cường (SN 1989, trú tại TP Hải Phòng) và Hà Huy Thuận (SN 1988, trú tại Yên Bái).

Cơ quan chức năng xác định để giải quyết mâu thuẫn xã hội với Phùng Văn Dũng (trú tại địa bàn), Cường và Thuận đã lên kế hoạch chế tạo kíp nổ đặt vào hộp gửi cho anh Dũng với mục đích đe dọa.

Đến sáng 7-9, khi nhận được gói hàng do Thuận gửi lên, anh Dũng đến quán nước trước cửa ki-ốt số 10 - HH3A (Khu đô thị Linh Đàm) để mở thì phát nổ, khiến anh Dũng cùng 4 người ngồi gần bị thương.

Sau đó, khi biết được thông tin về vụ nổ, Cường vội vàng rủ Thuận bỏ trốn và bị bắt tại tỉnh Lai Châu.