Ngày 16-11, lãnh đạo UBND phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) xác nhận thông tin nạn nhân là nhân viên bảo vệ trong vụ nữ tài xế lùi xe tông thẳng vào cửa hàng trang sức xảy ra trên địa bàn vào chiều 15-11 đã tử vong tại bệnh viện.



Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào chiều 15-11, nữ tài xế Nguyễn Mai A. (SN 1987, trú phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải phòng) điều khiển ôtô BKS 15A-614.30 nhãn hiệu KIA khi lùi xe đã bất ngờ lao từ phía bên kia đường, phi lên vỉa hè, tông vào 1 chiếc xe máy đang được dựng tại đây.

Sau đó, ôtô do nữ tài xế này điều khiển tiếp tục lao theo hướng lùi và tông thẳng vào cửa hàng trang sức Newgate (địa chỉ số 107 đường Cầu Đất, phường Cầu Đất) sâu vào 3 m mới dừng lại.

Khi đó, ông L.V.H. (SN 1960; trú phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là nhân viên bảo vệ đang ngồi ở phía trước cửa hàng vội đứng dậy, chạy lùi vào trong để tránh, nhưng bị đâm kẹt trong gầm ôtô.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ngô Quyền đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Cầu Đất và người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến tối cùng ngày, ông L.V.H. đã tử vong.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.