Nguồn tin từ VKSND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, ngày 3-3, cho biết đã có văn bản gửi TAND huyện Ea H’leo về việc giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, ngụ huyện Ea H’leo) về hành vi hiếp dâm.



Bị cáo Đặng Ngọc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm

Trước đó, sau 1 ngày xét xử, rồi nghị án, TAND huyện Ea H’leo đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án ông chủ bị tố nhiều lần hiếp dâm cô gái làm thuê khuyết tật, từng gây sự chú ý của dư luận.

Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của TAND huyện Ea H’leo do thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thăng Long ký cho rằng tại phiên tòa, bị hại trình bày vào ngày 22-12-2017, trong 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm, bị cáo có 3 lần giao cấu với bị hại. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bị hại cho rằng bị cáo đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với bị hại. Còn bị cáo trình bày là không thực hiện hành vi giao cấu lần nào với người bị hại mà cả 4 lần bị cáo chỉ thực hiện hành vi ôm, hôn… Vì vậy, cần điều tra làm rõ xem bị cáo có thực hiện hành vi giao cấu với bị hại hay không, nếu có thì thực hiện hành vi giao cấu mấy lần?

Bên cạnh đó, sau khi viện dẫn quy định về người khuyết tật nặng, HĐXX cho rằng "quá trình điều tra và qua quan sát tại phiên tòa thì thấy người bị hại lại có dấu hiệu là người khuyết tật, nhưng có thể tự vận động như đi lại và tự mình chăm sóc, thực hiện các sinh hoạt cá nhân, ngoài ra còn có khả năng đi giúp việc cho người khác và không phụ thuộc vào bất kỳ ai, nên cần xem xét làm rõ bị cáo bị hại có thuộc diện người khuyết tật nặng hay không"(!?).

Sau khi tiếp nhận quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của tòa, VKSND huyện Ea H’leo đã có văn bản trả lời cho biết quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo đã tiến hành ghi lời khai của bị hại, người làm chứng, thực nghiệm điều tra và đã tiến hành đối chất để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Ngọc Thủy. Xét thấy tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo đã thu thập đủ chứng minh bị cáo Đặng Ngọc Thủy phạm vào tội hiếp dâm theo quy định tại điểm d khoảng 2 điều 141 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo đã tiến hành thu giữ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 23-9-2013 của UBND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận: Ng. Th. L. Q. (Tức bị hại) được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật mức độ nặng. "Vì vậy, VKSND huyện Ea H’leo không chấp nhận quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của TAND huyện Ea H’leo, giữ nguyên quyết định truy tố…" - văn bản nêu rõ.

Viện KSND huyện Ea H'leo giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Đặng Ngọc Thủy

Theo cáo trạng, tối 6-8-2018, trong lúc ở nhà với con gái và chị Ng. Th. L. Q. (người giúp việc), ông Thủy nắm tay chị Q kéo lại rồi đòi quan hệ tình dục nhưng chị Q không đồng ý. Sau đó, ông Thủy vật ngã chị Q xuống nền nhà rồi nằm đè lên người chị Q liền bị chị Q kêu cứu rồi dùng tay chống cự, cào cấu nhiều vết lên người ông Thủy. Nghe tiếng kêu cứu, con ông Thủy chạy ra thì thấy cha mình đang nằm đè lên người chị Q. Bị con gái phát hiện, ông Thủy dừng lại rồi đánh 2 phát vào mặt cháu T. Thấy cháu T bị đánh, chị Q dùng chày gỗ đánh vào lưng ông Thủy thì liền bị ông Thủy khóa tay kéo ra sân và dùng dao kề cổ chị Q. Sau khi mọi người tới cứu, chị Q đã kể lại việc bị ông Thủy hãm hiếp. Vợ ông Thủy về thấy vậy cũng trình báo với chính quyền địa phương.

Ngoài ra, mở rộng điều tra xác định ngày 22-12-2017, ông Thủy còn dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn chị Q đến 4 lần. Tất cả những lần này, ông Thủy đều dùng vũ lực khống chế, đóng kín cửa. Lần thứ 4, con ông Thủy vừa đi học về chứng kiến vụ việc thì ông Thủy mới thả chị Q ra. Chị Q gọi điện thoại báo cho vợ ông Thủy (đang điều trị bệnh tại TP HCM) thì được người này động viên đợi bà về giải quyết. Khi vợ về, ông Thủy đã viết bản cam kết hứa không tái phạm và bồi thường…1.000 đồng tiền danh dự cho chị Q.