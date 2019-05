Vụ phá đường dây đánh bạc 600 tỉ đồng: Đề nghị truy tố 41 bị can

14/05/2019 13:24

Ngày 14-5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất kết luận điều tra, chuẩn bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 41 bị can về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".



Theo kết quả điều tra, trong năm 2018, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Huỳnh Quốc Việt (38 tuổi; ngụ xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng nên đã lập chuyên án triệt phá.

Vào ngày 22-9-2018, gần 100 trinh sát thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục A06, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng, Gia Lai đồng loạt khám xét nhà riêng của 19 người có liên quan. Công an bắt giữ 7 đối tượng và vận động nhiều người ra đầu thú. Thời điểm đó, công an thu giữ tang vật gồm: 1 súng Kalipdu, 12 viên đạn, 1 súng bắn điện, 6 điện thoại di động, 3 ôtô và 437 triệu đồng...

Vi, Huy Việt (từ trái sang) và các đối tượng liên quan

Công an xác định từ tháng 7-2018, bị can Việt, Hạ Ngọc Vi (31 tuổi), Nguyễn Công Huy (34 tuổi; cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cùng 38 bị can khác sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến trên 600 tỉ đồng. Trong số đó, nhiều đối tượng thuộc thành phần "xã hội đen", đã và đang có tiền án tiền sự ở các địa phương Quảng Nam, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Đà Nẵng, TP HCM...

Q.Vinh