Vụ phóng viên cưỡng đoạt 70.000 USD: Bắt 1 trưởng phòng quản lý doanh nghiệp

30/01/2019 17:31

Ngày 30-1, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Tuấn (46 tuổi, trú tại đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, trong vụ án 1 phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD gây xôn xao dư luận.



Nghi phạm Đào Thị Thanh Bình tại cơ quan điều tra

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Ngô Văn Tuấn có vai trò đồng phạm với bà Đào Thị Thanh Bình, nguyên phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận, tống tiền 70.000 USD một doanh nghiệp Trung Quốc đóng trên địa bàn.

Trước đó, theo thông tin từ Công an Bắc Giang, ngày 18-12, tại trụ sở của Báo Thương hiệu và Công luận, bà Đào Thị Thanh Bình đang có hành vi nhận 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng (quốc tịch Trung Quốc; hiện đang trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), là giám đốc đối ngoại của Công ty Luxshare - ICT Việt Nam (có trụ sở tại Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang), lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan chức năng đã ập vào bắt quả tang. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 70.000 USD, 1 CPU (bộ xử lý trung tâm của máy tính) cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thời gian vừa rồi bà Bình về Bắc Giang, đến trụ sở Công ty Luxshare - ICT Việt Nam làm việc và "ra giá" 100.000 USD thì sẽ bỏ qua sai phạm không viết bài. Sau khi thương lượng, bà Bình "hạ giá" xuống 70.000 USD.



Ông Vũ Đức Thuận, Tổng Biên tập Báo Thương hiệu và Công luận, cho biết trước đó, phóng viên Đào Thị Thanh Bình có đề xuất Ban Biên tập Báo Thương hiệu và Công luận về việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại Công ty TNHH Luxshare - ICT. Ban biên tập nhận thấy nhu cầu xây nhà ở cho công nhân là cần thiết nên đã đồng ý cho phóng viên Bình thu thập thông tin viết bài. Ban biên tập báo có viết giấy giới thiệu cho phóng viên Bình đến gặp công ty, Ban Quản lý Khu Công nghiệp Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu. Quá trình tác nghiệp, phóng viên Đào Thị Thanh Bình có báo cáo công việc đang chờ doanh nghiệp trả lời.

"Theo báo cáo về khu nhà ở của công nhân tại Công ty TNHH Luxshare thiếu giấy phép xây dựng nhà, phóng viên Bình cũng chưa viết gì cả. Có điều phi lý là chỉ chưa có giấy phép xây dựng, phạt giỏi lắm mấy chục triệu, sao lại bỏ ra tiền tỉ để đưa cho phóng viên"- ông Thuận băn khoăn và cho biết về quan điểm của tờ báo, phóng viên Bình vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý.

Ng. Hưởng