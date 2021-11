Ngày 18-11, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Cao Tài Năng (40 tuổi) sát hại chủ nợ là ông Dương Công C. (47 tuổi, trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), sau đó đốt xác, phi tang. Vợ của Năng là Vũ Thị Mừng (38 tuổi) cũng bị đưa ra xét xử về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".



Bị cáo Cao Tài Năng (áo xanh nước biển) và Vũ Thị Mừng (đứng phía sau) tại phiên tòa

Trong phần tranh tụng, bị cáo Cao Tài Năng khai nhận quá trình gây tội ác khá khớp với cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Hải Dương.

Năng khai quá trình kinh doanh có vay của ông Dương Công C. một số tiền lớn. Trước khi vụ án xảy ra, bị cáo còn nợ ông C. 1,6 tỉ đồng và 1-2 tháng tiền lãi. Bị cáo xin khất, giãn nợ nhưng ông C. không đồng ý, "còn đe dọa đến tận nhà và đến trường cao đẳng, nơi Mừng làm việc để đòi" - theo lời khai của Năng tại tòa.

Bị cáo Năng khai trước tòa, do bức xúc vì việc này, sáng 28-11-2020, Năng đã hẹn ông C. đến hiệu thuốc của gia đình tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) để dùng gậy gỗ giết hại. Năng cũng khai rõ ràng quá trình tìm chỗ chôn xác, thú nhận tội với vợ là Vũ Thị Mừng rồi cùng vợ chôn xác, chùi xóa dấu vết tại hiện trường và ôtô của bị hại.

Cùng với đó, bị cáo Năng cũng khai nhận đã tạo tin nhắn giả gửi cho con gái ông C. để gia đình nghĩ ông C. còn sống .

Tại tòa, trong trình tường thuật lại vụ việc, Năng nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt. "Sau khi giết anh C., bị cáo luôn ám ảnh, cảm thấy tội lỗi, không ngủ được"- bị cáo Năng nói.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, sau khi ra tay sát hại ông C., Năng thường xuyên ra nơi chôn nạn nhân xem xét tình hình và phát hiện có một số cây mới được trồng.

Lo sợ sự việc bại lộ, tối 8-2-2021, vợ chồng Năng mua 6,5 lít xăng và một số dụng cụ ra bờ sông đào, đốt thi thể để phi tang.

Tuy nhiên, Năng khai lý do đốt xác do "lên mạng tìm hiểu về việc người chết rồi phải thiêu xác để họ được siêu thoát nên đã nói với vợ và thực hiện hành vi này".

"Bị cáo bị buộc tội giết người không oan và ân hận về hành vi của mình"- bị cáo Năng nói và cho rằng chỉ thắc mắc việc phạm thêm tội Cướp tài sản nên phải nhờ đến luật sư bào chữa.

Khi chủ tọa hỏi vì sao khi đi thú nhận tội ban đầu không khai việc được vợ giúp sức đưa xác đi chôn và đốt, bị cáo Năng khai rằng nghĩ vợ sắp sinh con và thương vợ. Sau đó, khi được điều tra viên và quản giáo trò chuyện, động viên, bị cáo Năng đã ân hận và viết thư xin lỗi vợ, đồng thời khai nhận toàn bộ sự thật.

Trong khi đó, bị cáo Vũ Thị Mừng khai diễn biến quá trình được chồng báo thông báo đã giết chủ nợ, có đi cùng chồng đến hiện trường, nơi phi tang xác. Tuy nhiên, bị cáo Mừng phủ nhận việc cùng tham gia khiêng thi thể nạn nhân đưa lên ôtô, lau chùi dấu vết và lấy bật lửa giúp đốt xác.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy xác anh C., chỉ thấy cái bọc. Ban đầu tôi không kiểm soát suy nghĩ của mình và hoảng loạn"- bị cáo Mừng khai trước tòa.

"Lời khai bây giờ của bị cáo mới là đúng. Lời khai ở cơ quan điều tra là trong lúc không bình tĩnh và vì mong muốn cứu anh Năng"- bị cáo Mừng phản cung.

"Lúc đó bị cáo rất hoang mang, sợ hãi. Bị cáo hỏi chồng giết ai thì anh bảo đã giết kẻ thù của gia đình. Bao nhiêu năm vợ chồng mình làm ăn quần quật, tháng nào cũng nộp hàng trăm triệu tiền lãi, anh xin giảm lãi không được, chậm trả không được. Trong lúc xung đột, uất ức quá, anh giết anh C."- Mừng khai.

Khi nghe chồng nói, Mừng khuyên chồng ra đầu thú nhưng Năng không đồng ý và còn bảo nếu ra đầu thú thì thà nhảy sông tự tử còn hơn.

Sau đó, Mừng cùng Năng ra hiệu thuốc ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Thái Bình), nơi Năng khai sát hại ông C. và giấu thi thể trong nhà vệ sinh ở tầng 1. Tại đây, Mừng thấy một cái bọc trong nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, Mừng khai không thấy chồng nói về việc sát hại ông C. tại đây và phủ nhận quá trình xóa dấu vết cũng như việc hỗ trợ Cao Tài Năng chôn thi thể nạn nhân. "Bị cáo có mặt tại chỗ chôn anh C. nhưng không làm gì"- Mừng nói.

Đến ngày 29-11-2020, Mừng khai cùng chồng lên Hà Nội nhưng chỉ ngồi trong xe ôtô đợi chồng.

Sau đó, đêm 8 rạng sáng 9-2-2021, Năng bảo Mừng ra khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình, TP Hải Dương và nói đào cái bọc lên để đốt. Tuy nhiên, bị cáo Mừng khai không tham gia cùng chồng trong quá trình đào thi thể ông C. và đốt xác phi tang.

Quá trình Mừng khai tại tòa, người nhà nạn nhân đã phản ứng gay gắt. Chủ tọa và lực lượng công an làm nhiệm vụ đã buộc phải can thiệp để đảm bảo trật tự.