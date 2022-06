Ngày 28-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt 7 nghi can liên quan đến vụ nổ súng làm một thiếu niên 17 tuổi tử vong trong đêm. Hiện Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng nổ súng trực tiếp gây chết người đang bỏ trốn.

Công an cũng đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng tại TP Biên Hoà.

Clip giây phút nạn nhân gục xuống đường sau khi bắn

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong lúc đi đường vì tiếng nẹt pô xe nên nhóm nghi can trên đã đuổi theo, một người trong nhóm dùng súng hoa cải bắn thiếu niên tử vong. Sau khi gây án cả nhóm cùng nhau bỏ trốn ở nhiều nơi.

Như đã đưa tin, rạng sáng 27-6, thiếu niên trên đang đi xe máy thì gục xuống giữa đường Nguyễn Ái Quốc. Người dân lại gần thì phát hiện máu loang lổ trên người nạn nhân.

Hiện trường vụ việc

Công an khám nghiệm hiện trường sau khi xác định nạn nhân bị bắn chết

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là Phan Lê Thanh Sang (SN 2005, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa).

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trong người nạn nhân có nhiều vết đạn bắn xuyên qua vùng ngực, nghi là đạn hoa cải. Ban đầu cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng Sang đã bị bắn.