Diễm My vẫn mất tích bí ẩn

Liên quan đến Võ Thị Diễm My, cô gái bỏ nhà đến "Tịnh thất Bồng Lai", nhân chứng Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an huyện Đức Hòa) cho biết tháng 12-2019, ông được phân công giải quyết đơn tố cáo của ông Võ Văn Thắng (cha của Diễm My). Nội dung tố cáo nhóm người trong hộ Cao Thị Cúc giữ Diễm My trái pháp luật.

Ông Quốc Thắng sau đó đã mời vợ chồng ông Văn Thắng và Diễm My đến làm việc. Diễm My không hợp tác nhưng sau khi được khuyên nhủ thì đồng ý về với gia đình. Vụ việc có lời làm chứng, có biên bản. "Tuy nhiên, một lúc sau tôi nghe nhiều người ở hộ bà Cúc la lối, nói Công an huyện bắt cóc Diễm My" - ông Quốc Thắng trình bày.

Tòa mời nhân chứng Võ Văn Thắng và bà Mai (mẹ của Diễm My). Hai người trình bày khi đến công an huyện thấy con gái tinh thần bấn loạn nên nhờ công an hỗ trợ gọi xe cứu thương đưa cháu về. Về nhà được 6 tháng, Diễm My tiếp tục bỏ đi, đến nay không biết ở đâu.