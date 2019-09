Tối 27-9, thẩm phán Huỳnh Ngọc Ánh - Phó Chánh án TAND TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng đã tạm đình chỉ công tác thẩm phán Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án TAND quận 4, TP HCM).

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác”. Bên cạnh đó, Công an quận 1 cũng đã có báo cáo lên Ban Giám đốc Công an TP HCM vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hải Nam.



Thẩm phán Nam bị tố xâm nhập gia cư bất hợp pháp

Ngày 19-9, trên mạng xã hội xuất hiện clip hàng chục người tự ý xông vào căn nhà đang tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1).

Căn nhà này được xác định là đang có tranh chấp giữa bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983) và bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982). Sau đó, bà Thảo đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo thẩm phán Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM - xâm nhập gia cư bất hợp pháp để “bắt cóc” 3 con của bà Thảo.