Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đ.V.M. (SN 1990, quê Long An). Anh M. được xác định tử vong do trúng đạn.

Lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết vẫn đang giám sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm của người dân. Hồ sơ vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp nhận, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Phòng tham mưu Công an TP HCM cho biết vụ việc có nhiều vấn đề cần làm rõ, Công an TP HCM sẽ tổ chức thông tin đến các cơ quan truyền thông chi tiết vụ việc sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ.

Ô tô anh M. cuốn xe máy được camera an ninh ghi lại



Trước đó, sau khi nhận được tin báo, VKSND TP HCM đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Thông tin ban đầu xác định, tối 6-12, tổ công tác thuộc Công an huyện Bình Chánh đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh) phát hiện 2 ô tô nghi chở thuốc lá lậu nên ra hiệu dừng xe. Chỉ có một ô tô chở 11.200 bao thuốc lá nhập lậu chấp hành.

Riêng xe anh M. vẫn tiếp tục lưu thông trên đường Trần Văn Giàu, trên xe có một phụ nữ. Xe anh M. đã gây tai nạn khiến hai phụ nữ ngã xuống đường. Xe máy của hai phụ nữ bị cuốn vào gầm xe của anh M.

Tổ Công tác thuộc Công an huyện Bình Chánh tiếp tục truy đuổi, ô tô của anh M. chạy gần 2 km thì dừng lại. Người dân nghe có tiếng súng nổ và anh M. tử vong tại bệnh viện.

Kiểm tra xe của anh M. thì lực lượng chức năng phát hiện một dao tự chế cùng 15.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Được biết, anh M. có vợ, hai con và vợ anh M. bị mù lòa.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM cho biết hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vẫn đang lấy lời khai, tiếp tục làm rõ vụ việc.