Hai nghi phạm này được xác định có liên quan đến cái chết của trung úy Tống Duy Tân, cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước.



Di ảnh trung úy Tống Duy Tân, được đề nghị thăng hàm thượng úy

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 15-11, tổ trinh sát hình sự Công an huyện Cần Đước làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Lúc vào ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, các trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên nghi trộm xe ba gác máy của ông Trần Hồng Thắm (SN 1973, ngụ ấp Đồng Tâm) nên tổ chức bắt giữ.

Bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy. Trung úy Tân cùng một trinh sát tên Nhựt đuổi theo thì bị một đối tượng cầm gói bột ớt ném. Do không né kịp, trung úy Tân và trình sát Nhựt té xuống đường. Do chấn thương quá nặng, trung úy Tân sau khi chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) cấp cứu đã tử vong.

Người thân ẵm cháu bé 6 tháng tuổi, con Trung úy Tân trước quan tài cha

Chiều cùng ngày, giám đốc Công an tỉnh Long An đã gửi văn bản đề nghị Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn lên thượng úy đối với trung úy Tống Duy Tân, do hy sinh trong khi truy bắt tội phạm.