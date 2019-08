Ngày 8-8, luật sư Bùi Quốc Tuấn (người bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bà Nguyễn Thị Bích - người tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành) cho biết vừa nhận được thông báo kết luận giám định từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh.



Theo đó, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đã trưng cầu giám định lại nguyên nhân tử vong của bà Bích. Kết luận giám định lần này cho rằng: “Nguyên nhân tử vong của Nguyễn Thị Bích là chảy máu lớn khoang dưới đáy não do bệnh xơ mỡ động mạch nuôi não (vùng đa giác WIlls) mức độ nặng”. Về việc vết thương của bà Bích ở vùng da đầu, thông báo viết: “Tổn thương da đầu vùng đỉnh phải hình thành do va đập với vật tày diện giới hạn và không phải là nguyên nhân tử vong”.

Như vậy sau 2 lần giám định, cơ quan chức năng đều cho rằng nguyên nhân bà Bích chết là do bệnh lý. Trước đó, gia đình nạn nhân gửi đơn đi nhiều nơi cho rằng trong lúc làm việc với đoàn liên ngành, bà Bích bị một người trong đoàn xô ngã đập đầu xuống nền xi măng.

Bà Nguyễn Thị Bích lúc sinh thời

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án để điều tra. Công an thông báo nội dung vụ việc: “Ngày 15-8-2018, tổ kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các điểm kinh doanh thu mua mì trên địa bàn xã Tân Hội. Đến nhà bà Nguyễn Thị Bích, SN 1968, ngụ ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, do bà Bích cung cấp giấy phép kinh doanh không đúng tên và địa điểm thu mua củ mì nên tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản đối với bà Bích. Trong lúc tổ kiểm tra đang tiến hành lập biên bản, bất ngờ bà Bích ngã xuống nền xi măng, đầu bị chảy máu và bất tỉnh. Thấy vậy, ông Tài đuổi đánh các thành viên của đoàn kiểm tra. Gia đình đưa bà Bích đi bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ xác định bà Bích tử vong trước khi vào viện. Ngày 15-11-2018, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh có Bản kết luật giám định pháp y về tử thi kết luận nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị Bích là do: Chấn thương sọ não trên người có bệnh lý thiếu máu cơ tim"



Báo Người Lao Động đã có nhiều tin, bài phản ánh vụ việc này. Theo đó, chồng và con bà Bích có mặt ở hiện trường cho rằng một người trong đoàn kiểm tra đã xô nạn nhân dẫn đến té ngã đập đầu xuống nền xi măng. Gia đình đã nhờ luật sư vào cuộc và kiến nghị công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Công an đã khởi tố vụ án nhưng không có bất cứ một thông báo nào đưa ra cho thấy nạn nhân bị xô ngã dẫn đến tử vong.