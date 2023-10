Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tại buổi họp báo quý III Bộ Công an vào chiều ngày 2-10, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết mới đây cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn này, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành tại buổi họp báo

Kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư.

"Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát" - Phó cục trưởng C03 thông tin.



Thiếu tướng Thành đề nghị các nhà đầu tư có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sớm đến làm việc với cơ quan điều tra đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Bị can Trương Mỹ Lan. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, đầu tháng 10-2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân, tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Đến tháng 3-2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Trong đó có Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng.