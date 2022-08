Sáng 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Tiền (SN 1987; ngụ thị xã Tân Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nguyễn Thị Bích Tiền

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sáng 22-7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại một nhà trọ ở thị xã Tân Châu có một số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thị xã Tân Châu phối hợp với Công an phường Long Thạnh nhanh chóng đến địa điểm này để kiểm tra.

Qua kiểm tra phòng số 2, công an phát hiện Tiền đang ở bên trong. Khám xét phòng trọ của Tiền, công an thu giữ 48 đoạn ống hút, 1 bọc nylon trong suốt đều chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 69 đoạn ống hút chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy) và nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật

Qua đấu tranh khai thác, Tiền khai nhận tang vật mà công an thu giữ là ma túy đá và heroin. Số ma túy này Tiền mua của một đối tượng lạ mặt để bán lại cho người nghiện kiếm lời.



"Nữ quái" Nguyễn Thị Bích Tiền là đối tượng nghiện ma túy và có một tiền án về tội "Trộm cắm tài sản", vừa mới ra tù.