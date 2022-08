Ngày 1-8, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết đã xác định được nghi can chém luật sư T.V.H. (41 tuổi, quê Tiền Giang). Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với Công an phường Trường Thọ truy bắt đối tượng này.



Trước đó, khoảng 21 giờ tối 31-7, Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo có người bị chém tại khu vực đường Song hành Xa lộ Hà Nội (đoạn gần cầu Rạch Chiếc) thuộc địa bàn TP Thủ Đức. Khi đến hiện trường, công an phát hiện chiếc xe máy và nhiều vết máu. Nạn nhân được xác định là ông T.V.H. hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM.

Ông H. được người dân hỗ trợ chở đến Bệnh viện Quân dân y miền Đông cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bị thương ở cổ tay, khuỷ tay bên phải... Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục điều trị.