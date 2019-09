Sáng 11-9, Công an TP HCM cho biết qua thu thập thông tin từ nhiều nguồn, trích xuất camera an ninh khu vực bến phà Cát Lái (quận 2), các cơ quan chức năng thông tin rằng vào lúc 0 giờ ngày 28-8, nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc (SN 1975, ngụ Đồng Nai) đã điều khiển xe MAJESTY qua phà Cát Lái.

Nạn nhân điều khiển xe đến phà



Sau đó ông Phúc vào đường dẫn lên cầu phao và dừng lại tại đây khoảng 5 phút nhưng không lên phà. Khi phà đã rời đi khoảng 5 phút và di chuyển gần tới phía Nhơn Trạch thì anh Phúc và xe máy rớt xuống sông.



Theo các cơ quan chức năng, qua làm việc, trước khi phà rời bến, thuyền trưởng đã bấm 3 hồi chuông để báo hiệu nhưng không thấy ai lên thì phà mới di chuyển. Tuy nhiên trên cầu phao cũng không còn ai nên không ai hay vụ việc.

Công an nhận định nguyên nhân nhà báo Phúc tử vong được xác định là do quá say xỉn, không quen điều khiển xe lớn và lạ nên dẫn đến té xuống sông. Vị trí xe máy trục vớt được nằm ở độ sâu hơn 10 mét và cách cầu phao lên phà khoảng 10 mét.

Chiếc xe được trục vớt từ sông



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 28-8, nhân viên bến phà Cát Lái (quận 2) phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào khu vực bến phà nên báo công an.

Sau khi trục vớt thi thể, công an kiểm tra trên người nạn nhân. Trong bóp nạn nhân mang theo có CMND tên Nguyễn Vũ Tôn Phúc (SN 1975, quê Đồng Nai) và một số giấy tờ như thẻ hội viên, thẻ nhà báo thể hiện tên đơn vị là "Trung tâm Truyền hình giáo dục và pháp luật". Trong một số giấy tờ còn thể hiện nạn nhân làm việc tại "Tạp chí Dạy và học ngày nay".

Trên tay trái nạn nhân có đeo đồng hồ kim loại màu vàng, dây màu đen; ngón tay trái đeo một nhẫn kim loại màu vàng, cổ đeo 1 dây chuyền kim loại màu trắng. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu chưa phát hiện có dấu vết gì tác động từ ngoại lực.

Gia đình nạn nhân cho biết tối 26-8, ông Phúc điện thoại cho vợ bảo chờ cửa vì sẽ về nhà trong đêm sau chuyến công tác ở Vĩnh Long. Ông Phúc còn nói với vợ sẽ chạy xe MAJESTY về nhà nhưng gia đình không thấy ông về và đến sáng hôm sau thì nhận được hung tin.