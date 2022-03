Sáng cùng ngày 4-3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip dài khoảng 5 phút do một thanh niên quay lại khi người này tại trụ sở Công an xã Thành Công (nằm trong trụ sở UBND xã Thành Công, huyện Khoái Châu) yêu cầu được vào làm việc với người thân. Tuy nhiên, lực lượng công an xã không đồng ý và yêu cầu người này ra ngoài.



Người đàn ông mặc trang phục công an, tay cầm vật giống súng - Ảnh: Cắt từ clip

Mặc dù người thanh niên quay clip liên tục nói là chỉ đứng đây, không cản trở ai làm việc nhưng lực lượng công an vẫn cương quyết yêu cầu người quay clip ra khỏi trụ sở. Đáng chú ý, có một người mặc sắc phục công an, trong lúc yêu cầu người quay clip đi ra ngoài thì đã vừa cầm điện thoại để ghi hình và vừa cầm theo một vật có hình dạng giống khẩu súng.

Sau một lúc tranh cãi, người quay clip đã bị lực lượng công an xã Thành Công đưa ra ngoài trụ sở và đóng cổng lại.

Theo lãnh đạo huyện Khoái Châu, Công an khi làm nhiệm vụ là đã được sử dụng công cụ hỗ trợ để bảo vệ người dân và bản thân hay địa điểm được giao. "Công an xã được phát các công cụ hỗ trợ, súng bắn đạn cao su để thực hiện nhiệm vụ. Nếu có đối tượng đến gây rối, công an có thể sử dụng để răn đe, cảnh báo. Tuy nhiên, khi sử dụng phải đúng quy định, đúng trường hợp!"- lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu nói.