Chiều 18-8, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý ông Nguyễn Đ. (38 tuổi, tạm trú Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) - người đàn ông tự xưng là "tiến sĩ, làm ở VTV", có thái độ chống đối tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.



Người đàn ông áo trắng ngồi bìa trái có hành vi lăng mạ tổ công tác - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, Công an xã Đặng Xá đã tham mưu cho UBND xã Đặng Xá ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông về hai hành vi là không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và ra đường không vì lý do cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội. Công an xã đề xuất UBND ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ. về hai hành vi vi phạm này, mỗi lỗi vi phạm phạt mức tối đa 3 triệu đồng.

Đặc biệt, đối với việc không chấp hành yêu cầu kiểm tra và có lời nói, hành động xúc phạm lực lượng chốt kiểm dịch, Công an huyện Gia Lâm đang xem xét dấu hiệu chống người thi hành công vụ của người này.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng 16-8, anh Nguyễn Đ. đi qua chốt số 12 mà không đeo khẩu trang đúng quy cách, có thái độ không hợp tác khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội, người đàn ông có biểu hiện say xỉn. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát yêu cầu kiểm tra giấy tờ, anh này đã có hành vi chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng. Khi được mời vào chốt để làm việc, người này còn tự xưng "tao là VTV, tao là tiến sĩ đấy...". Chưa dừng lại ở đó, khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan, người đàn ông đã lấy một tập giấy tờ ném xuống đất, rồi sau đó lên xe bỏ chạy.

Bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá, cho biết do người đàn ông này say rượu nên phải mời vợ ra cho về. Sáng 16-8, cơ quan chức năng đã mời người đàn ông lên trụ sở Công an xã làm việc với lực lượng công an. Bước đầu người này khai làm giám đốc công ty marketing Đại dương xanh và làm ở VTV 10 năm trước. Tuy nhiên, việc này vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.