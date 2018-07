Xét xử kín vụ án làm lộ bí mật nhà nước liên quan Vũ "nhôm"

20/07/2018 15:57

Ngày 20-7, theo nguồn tin, TAND Hà Nội sẽ xét xử vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) vào ngày 30-7. Phiên tòa được xét xử kín.

Phan Văn Anh Vũ trước khi bị bắt

Được biết, Vũ "nhôm" xuất thân trong một gia đình nghèo tại TP Đà Nẵng. Nghỉ học từ năm vào lớp 11 để phụ giúp gia đình, đi phụ làm nhôm kính, sau đó mở được một cửa hàng nhôm kính cao cấp tại số 32 Quang Trung, TP Đà Nẵng, nên từ đó mới có tên là Vũ "nhôm". Đến năm 1997, Vũ "nhôm" thành lập Công ty TNHH Xây dựng 79 và mua nhiều nhà công sản hóa giá nhất ở Đà Nẵng trong thời gian qua.

Tháng 12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Tuy nhiên, tối 21-12-2017, Cơ quan điều tra khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng, ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú và bỏ trốn sang Singapore. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Tại Singapore, đối tượng này bị tạm giữ vì vi phạm Luật Di trú của Đảo quốc Sư Tử. Cục Di trú Singapore (ICA) ngày 30-12-2017 đã có lệnh trục xuất ông Vũ "nhôm".

Đến chiều 4-1, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sau đó, Bộ Công an phát thông báo cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận, bắt bị can Vũ để điều tra.

Liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố thêm 2 bị can gồm: Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an (55 tuổi).

Ngoài vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ vi phạm pháp luật của người này và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, TP khác.

Ngày 18-4, Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỉ đồng Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.

Điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định khi tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.



Ng. Hưởng